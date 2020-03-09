وقفات إحتجاجية منددة باختطاف القاضي في الخمس

نظمت المقار العدلية بكافة المدن الليبية وقفات إحتجاجية للتنديد باختطاف القاضي بمحكمة الخمس الإبتدائية محمد بن عامر، وفقما ذكرت وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق.

وأشارت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن مجموعة خارجة عن القانون اختطفت القاضي وذلك بالتسلل لمقر سكناه بمدينة القره بوللي في 27 فبراير الماضي.

ونوهت إلى أن هذه «الوقفات ملبيةً لدعوة المجلس الأعلى للقضاء عبر بيانه الصادر بتاريخ 5 مارس 2020 الذي حَمّل فيه الفاعلين والمتسترين عليهم سلامة القاضي، والمطالبة بالإفراج عنه دون قيدٍ أو شرط».

وذكرت أن «الإعتداء على قاضٍ يعتبر مساساً بالسلطة القضائية التي ظلت موحدةً ومحايدة لأداء رسالتها بتحقيق العدل وصون الحقوق وأن من شأن هذه الأفعال إضعاف لهيبة القضاء وتعطيل للمسار القضائي».

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