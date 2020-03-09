“تعليم الوفاق”..دورات تقوية لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق في طرابلس عن انطلاق دورات التقوية المنهجية المجانية لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية ابتداءً من يوم أمس الأحد على مستوى مراقبات التعليم ببلديات صبراتة والناصرية وإدري والزاوية الغرب وباطن الجبل وغات والزهراء و وادي عتبة .

وقالت الوزارة في منشور لهاعلى صفحتها الرسمية- إنها أقرت هذه الدورات ضمن ترتيباتها لدعم طلبة الشهادتين ولمعالجة المشاكل والسلبيات الناجمة عن تعثر بداية الدراسة في مواعيدها المحددة ونظراً للظروف الأمنية الصعبة التي صاحبت مجريات العام الدراسي الجاري.

وتشهد الدورات-“تضيف الوزارة”- إقبالاً كبيراً ومتزايداً من الطلبة وتم التنسيق لها وتنظيمها وفقاً للشروط والمعايير التي تم الاتفاق عليها وإقرارها في اجتماعات الوزارة الثلاثة مع مراقبي التعليم وطبقاً لما جاء في ضوابط التنظيم المعتمدة من قبل الوزارة من حيث المواد العلمية المستهدفة وعدد الساعات التدريبية.

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