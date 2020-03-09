دورات تقوية مجانية لطلاب الإعدادية والثانوية العامة في عدة بلديات

انطلقت مساء أمس الأحد دورات تقوية مجانية لطلاب شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في مراقبات التعليم بثماني بلديات.

ووفق وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، فإن البلديات التي شملتها تلك الدورات هي صبراتة، والناصرية، وإدري، والزاوية الغرب، وباطن الجبل، وغات، والزهراء، ووادي عتبة.

وأوضح مراقبو التعليم بالبلديات التي انطلقت فيها الدورات المنهجية عبر غرفة التواصل على برنامج التواصل الاجتماعي «فايبر» أن الدورات تشهد إقبالاً كبيراً ومتزايداً من الطلاب.

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وذكرت الوزارة أنها أقرت هذه الدورات «ضمن ترتيباتها لدعم طلبة الشهادتين ومعالجة المشكلات والسلبيات الناجمة عن تعثر بداية الدراسة في مواعيدها المحددة، والظروف الأمنية الصعبة التي صاحبت مجريات العام الدراسي الجاري».

ويحاضر في هذه الدورات مفتشون تربويون ومعلمون مشهود لهم بالكفاءة والتميز، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مكاتب التفتيش والتوجيه التربوي بالمناطق، حسب الوزارة.

وكان وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة قد شدد في خطاب كتابي سابقإلى مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي بضرورة التقييم الدقيق لجميع جوانب العملية التعليمية في هذه الدورات، بما يضمن المعالجة الآنية لكافة السلبيات.

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