جهاز مكافحة الظواهر السلبية يغلق المحال الخاصة ببيع الحيوانات في بنغازي

بنغازي 09 مارس 2020 (وال) – توجهت عناصر من جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في مدينة بنغازي، إلى منطقة الرويسات والجزء منها المعروف بـ”شارع الطيور”، بعد وصول شكاوى وبلاغات من المواطنين سكان الشارع، فحواها معاناتهم من انتشار الروائح الكريهة والفضلات على قارعة الطريق ومصدرها المحلات التي تتاجر في بيع الطيور بالمنطقة والتخوف من نقلها لأمراض مُعدية تهدد صحة المواطنين- حسب ماذكرته الصفحة الرسمية للجهاز على فيسبوك .

وذكر جهاز المكافحة أنه وجه مخالفات عدة لأصحاب المحال، منها التعدي علي الطريق العام واستخدام ممرات المشاة لعرض الحيوانات مما تسبب في عرقلة للمواطنين، علاوةً على تكدس مخلفات أطعمة الحيوانات و روثها على قارعة الطريق وبين المنازل.

وأحال الجهاز المحلات المخالفة إلى جهات الاختصاص القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة وخاصة للذين يعملون منهم بدون تراخيص أو إجراءات قانونية تسمح لهم بمزاولة التجارة في الطيور. (وال – بنغازي)

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