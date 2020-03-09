مستشفى طرابلس المركزي ينفي استقبال حالتين مشتبه بإصابتها بـ«كورونا»

نفت إدارة مستشفى طرابلس المركزي ما أوردته بعض وسائل الاعلام والقنوات الفضائية بوصول حالات مشتبه بها بفيروس «كورونا» للمستشفى.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال) تأكيد المكتب الاعلامي بالمستشفى عدم وصول أية حالة مصابة بهذا الفيروس، مشيرا إلى أن ما أوردته هذه الوسائل الإعلامية بوصول حالتين للمستشفى عار عن الصحة، داعيا كل القنوات الى تحري الدقة والمصداقية واستيفاء الأخبار من مصادرها.

كانت وكالة وكالة «سبوتنيك» الروسية نقلت عن الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، قوله إن مستشفى طرابلس المركزي «سجل أول حالتي اشبتاه بفيروس كورونا اليوم» عقب تحويلهما حيث أجريت لهما الفحوصات اللازمة لكن نتيجة التحاليل جاءت سلبية.

ونفت وزارة الصحة تسجيل إي إصابة مشتبه بها أو مؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا، واصفة ما تردد في هذا الشأن بأنه «شائعات وأخبار عارية عن الصحة تمامًا».

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