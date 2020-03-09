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المحجوب: القوات المسلحة صدت هجوما للميليشيات في محور صلاح الدين

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال آمر إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب، إن القوات المسلحة صدت أمس هجوما مسلحا في محور صلاح الدين شنته إحدى ميليشيات مصراتة.

وأكد المحجوب في تصريح لقناة ليبيا، أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة قتل على إثرها قائد الميليشيات الملقب بالرطيب.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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