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الحويج: عهد الدايات والبايات والأتراك في ليبيا انتهى وأي محاولة لعودته سيواجهها الشعب

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – القى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج ندوة بالجزائر العاصمة أمام جمع من السياسيين والكتاب والصحفيين والمهتمين بالشأن العربي والمغاربي.

الحويج تطرق خلال الندوه وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى أن عهد الدايات والبايات والأتراك قد انتهى وأي محاولة لعودة تلك العهود من الجهل والتخلف سوف يواجهها الليبيين جميعاً وستتحطم آمال المستعمرين الحالمين على أسوار طرابلس.

وتابع قائلاً:” الليبيين يرحبون ويثقون ويؤكدون على دور الجزائر الجديدة في حل الأزمة الليبية لما يؤهلها باعتبارها دولة جوار عانت من الإرهاب ومرت بعشرية سوداء قدمت فيها أكثر من مائتين الف ضحية من ضحايا الارهاب وهي تفهم تماماً أن أي حل في ليبيا لابد أن يقوم على اجتثاث الإرهاب ونزع سلاح المليشيات تمهيداً للذهاب للمصالحة الوطنية الشاملة والتي لا تقوم على المغالبة ولا الاقصاء ولا التهميش”.

ووجه التحية للمرأة الجزائرية والليبية في يومها العالمي الثامن من مارس على نضالها وتحملها المسؤليات الجسام.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • هذا يبدأ بأنفسكم ـ
    #والمقاهي متاع النسون وحرية الفأرة وبيوت الدعارة ـ والشيشة الي تنقل فالامراض ـ والتلوين عالوجه الي جاب الحساسية والأمراض الجلدية للأطفال والتلوين عالحيوط ـ وحلاقة الشواذ جنسياً وكريمات البايو الي انتشر حتى بين الاعلامين وفي المساجد والجامعات والطرق العامة ـ

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