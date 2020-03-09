الحويج: عهد الدايات والبايات والأتراك في ليبيا انتهى وأي محاولة لعودته سيواجهها الشعب

ليبيا – القى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج ندوة بالجزائر العاصمة أمام جمع من السياسيين والكتاب والصحفيين والمهتمين بالشأن العربي والمغاربي.

الحويج تطرق خلال الندوه وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى أن عهد الدايات والبايات والأتراك قد انتهى وأي محاولة لعودة تلك العهود من الجهل والتخلف سوف يواجهها الليبيين جميعاً وستتحطم آمال المستعمرين الحالمين على أسوار طرابلس.

وتابع قائلاً:” الليبيين يرحبون ويثقون ويؤكدون على دور الجزائر الجديدة في حل الأزمة الليبية لما يؤهلها باعتبارها دولة جوار عانت من الإرهاب ومرت بعشرية سوداء قدمت فيها أكثر من مائتين الف ضحية من ضحايا الارهاب وهي تفهم تماماً أن أي حل في ليبيا لابد أن يقوم على اجتثاث الإرهاب ونزع سلاح المليشيات تمهيداً للذهاب للمصالحة الوطنية الشاملة والتي لا تقوم على المغالبة ولا الاقصاء ولا التهميش”.

ووجه التحية للمرأة الجزائرية والليبية في يومها العالمي الثامن من مارس على نضالها وتحملها المسؤليات الجسام.

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