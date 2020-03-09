بسبب الكورونا..الشيباني يدعو الصحة لعقد اجتماع طارئ

دعا عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، لجنة الصحة بالبرلمان للتواصل مع وزارة الصحة والحكومة الليبية والدعوة لعقد اجتماع طارئ لمناقشة ملف فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وقال الشيباني في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “فيروس كورونا، لماذا الصمت أمام كورونا، كأننا اتخذنا منه عهدا ان لا يصيبنا؟؟!! العالم يستنفر …توعية وعطلات في المدارس والجامعات ووسائل الاعلام، البقاء في البيوت وعدم الخروج الا لضرورة منع السفر والحجر الصحي للقادمين من الخارج، مراقبة الحدود، العالم اتخذ كافة الاجراءات اللازمة والضرورية. توقف حتى الطواف حول الكعبة الحذر تم الحذر من هذه اللامبالاة”، بحسب تعبيره.