مخالفات ضد محلات بيع الطيور في بنغازي

حرر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة مخالفات ضد عدد من محلات بيع الطيور في مدينة بنغازي.

ووفق وكالة الأنباء الليبية (وال) في بنغازي، فقد توجهت عناصر من الجهاز إلى شارع الطيور بمنطقة الرويسات، بعد وصول شكاوى وبلاغات من المواطنين سكان الشارع من انتشار الروائح الكريهة والفضلات على قارعة الطريق ومصدرها المحلات التي تتاجر في بيع الطيور بالمنطقة.

وعبرت الشكاوى عن التخوف من نقل تلك الأمراض لأمراض مُعدية تهدد صحة المواطنين، حسب ماذكرت الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وذكر جهاز المكافحة أنه وجه مخالفات عدة لأصحاب المحال، منها التعدي علي الطريق العام واستخدام ممرات المشاة لعرض الحيوانات ما تسبب في عرقلة للمواطنين، علاوةً على تكدس مخلفات أطعمة الحيوانات وروثها على قارعة الطريق وبين المنازل.

وأحال الجهاز المحلات المخالفة إلى جهات الاختصاص القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة وخاصة للذين يعملون منهم بدون تراخيص أو إجراءات قانونية تسمح لهم بمزاولة التجارة في الطيور.

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