استمرارًا لقمع الحريات .. تركيا تعتقل صحفيًا جديدًا لكشفه هوية جندي قتل في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ألقت السلطات التركية، القبض على الكاتب الصحفي لصحيفة ينيكا، مراد أيرل، وذلك بسبب تقرير عن جنازة جندي تركي من جهة رفيعة المستوى قُتل في ليبيا، حيث قضت محكمة تركية في إسطنبول بإيداعه السجن.

وقال موقع تي 24 الإخباري التركي، في تقرير له، إن “أيرل” كان قد تم الإفراج عنه في الأسبوع الماضي، في ذات القضية، ووضع تحت المراقبة، وحُظر عليه السفر إلى الخارج وأُجبر على إبلاغ مراكز الشرطة بعد أن بدأ المدعون الأتراك في إسطنبول إجراءات قانونية ضد الصحفي بسبب كشفه عن هوية مسؤول بالجيش التركي.

وأضافت الصحيفة التركية: “لكن المدعين العامين رفضوا القرار وأصدروا مذكرة توقيف أخرى بحق أيرل، حيث تم القبض عليه أثناء تأدية عمله”.

وفي ذات القضية، تم اعتقال الصحفي باريش تيركوغلو مدير أخبار اود تي في والمراسل هوليا كيليش الأسبوع الماضي بتهمة الكشف عن هوية مسئول مخابرات بعد أن أظهرت القناة الإخبارية لقطات يوم الثلاثاء لجنازة في مقاطعة مانيسا الغربية.

وأغلقت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، القناة الإخبارية التركية Oda TV، وموقعها الإلكتروني لنشرها خبر عن مصرع عميل استخبارات تركي في ليبيا.

وأعلنت القناة الإخبارية قرار الإغلاق في تغريدة عبر حسابها على تويتر، أكدت فيها أنها ستدافع عن حقوقها القانونية “حتى النهاية”.

وقرر قاض وضع رئيس تحرير Oda TV، باريش ترك اوغلو والصحافية في الموقع هوليا كيلينس قيد الحبس الاحتياطي، بعد نشر خبر عن مصرع عميل استخبارات تركي في ليبيا، أين تنشر أنقرة قوات لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

وقال موقع T24 التركي إن قانونًا جديدا يلوح في الأفق خاص بالنشر والتكنولوجيا، ربما سيقضي بدفع نصف الصحفيين في البلاد إلى المعتقلات وإغلاق العديد من المواقع الإخبارية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في وقت سابق، انطلاق قوات من الجيش التركي في التحرك إلى ليبيا.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.

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