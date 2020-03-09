المرصد السوري: ترحيل مقاتلين معظمهم من داعش قبل أشهر من سوريا إلى ليبيا

أكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن ترحيل مقاتلين من جنسيات شمال أفريقيا ومعظمهم من عناصر تنظيم داعش الإرهابي قبل أشهر من سوريا إلى ليبيا، مشيرا إلى خروج المتطرفين إلى ليبيا خلال معركة إدلب التي قال إنها توقفت الساعات الماضية.

عبد الرحمن وفي تصريح صحفي وفقا لما نشره المكتب الإعلامي للمرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى أن المقاتلين الأجانب في ليبيا هم أكبر من الرقم الذي يتم الحديث عنه في المرصد، متسائلا، أين آلاف الجهاديين، اليوم عددهم لا يتجاوز بضعة آلاف جرى نقلهم إلى ليبيا تحت العباءة التركية حسب قوله.

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