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في زيارة رسمية.. القائد العام يصل باريس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

باريس-العنوان

وصل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية، وفق مصادر خاصة لصحيفة العنوان.

وتوقعت المصادر الخاصة أن يلتقي القائد العام خلال الزيارة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث كان الأخير قد وجه في فبراير الماضي دعوة رسمية للقائد العام للجيش الليبي لزيارة فرنسا.

وتلقى القائد العام في 12 فبراير الماضي دعوة رسمية مقدمة من الرئيس الفرنسي ماكرون لزيارة فرنسا، وذلك أثناء زيارة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف فارنو، لمقر القيادة العامة للجيش الليبي في الرجمة.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • للاسف دمية تحركها فرنسا والامارات ومصر كيفما ارادو. الامر اصبح خارج سيطرته فهو فى كرب عظيم. اللهم خده اخد عزيز مقتدر وانتقم منه. لقد ادخل ليبيا فى وضع الله وحده يعلم كيف سينتهى.
    واحفظ ليبيا من الفتن ماظهر منها ومابطن.

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