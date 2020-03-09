في زيارة رسمية.. القائد العام يصل باريس

باريس-العنوان

وصل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية، وفق مصادر خاصة لصحيفة العنوان.

وتوقعت المصادر الخاصة أن يلتقي القائد العام خلال الزيارة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث كان الأخير قد وجه في فبراير الماضي دعوة رسمية للقائد العام للجيش الليبي لزيارة فرنسا.

وتلقى القائد العام في 12 فبراير الماضي دعوة رسمية مقدمة من الرئيس الفرنسي ماكرون لزيارة فرنسا، وذلك أثناء زيارة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف فارنو، لمقر القيادة العامة للجيش الليبي في الرجمة.