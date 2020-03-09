بوشناف يصدر تعليماته بمنع دخول أي أجنبي قادم إلى ليبيا من دول بها فيروس كورونا

أصدر وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته المشددة للإدارة العامة لأمن المنافذ وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمنع دخول أي أجنبي قادم إلى ليبيا من الدول التي ينتشر بها فيروس كورونا.

وقضت تعليمات الوزير إلى كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية بالالتزام التام بما يصدر عن المختصين في وزارة الصحة من تعليمات بخصوص الإجراءات الاحترازية التي تمنع دخول الوباء إلى ليبيا، مشددا على ضرورة الكشف على كل القادمين إلى ليبيا في مختلف المنافذ قبل دخولهم إلى البلاد.

وتأتي هذه التعليمات ضمن الخطة باء من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطن من انتشار فيروس كورونا، وضمن الإجراءات السابقة التي اتخذها الوزير في ذات الشأن، مشددا على ضرورة تطبيق أقصى درجات التنفيذ للتعليمات الصادرة حماية للوطن والمواطن.

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