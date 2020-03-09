الحويج: أي حل في ليبيا لابد أن يقوم على اجتثاث الإرهاب

ألقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، أمس الأحد، ندوة بالجزائر العاصمة أمام جمع من السياسيين والكتاب والصحفيين والمهتمين بالشأن العربي والمغاربي.

وقال الحويج، في كلمته خلال الندوة، “إن الليبيين يرحبون ويثقون ويؤكدون على دور الجزائر الجديدة في حل الأزمة الليبية لما يؤهلها باعتبارها دولة جوار عانت من الإرهاب ومرت بعشرية سوداء قدمت فيها أكثر من مائتين ألف ضحية من ضحايا الارهاب وهي تفهم تماماً ان أي حل في ليبيا لابد ان يقوم على اجتثاث الإرهاب ونزع سلاح المليشيات تمهيداً للذهاب للمصالحة الوطنية الشاملة والتي لا تقوم على المغالبة ولا الاقصاء ولا التهميش”.