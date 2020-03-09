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سعيد: حكومة الوفاق تتمتع دون غيرها بالاعتراف الدولي كممثل للشعب الليبي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تمسك عضو مجلس النواب المنشق أبو بكر أحمد سعيد برفض الإجراء الذي اتخذته الحكومة الليبية بالتوقيع على مذكرة مع السلطات السورية.

سعيد قال في تصريح لصحيفة “الشرق الاوسط” اللندنية إن حكومة الوفاق تتمتع دون غيرها بالاعتراف الدولي كممثل للدولة والشعب الليبي بالتالي فإن تبعية السفارات والقنصليات والمندوبيات الليبية بالخارج تتبعها بشكل مباشر.

وإعتبر أن عملية تسليم ما وصفه بـ”النظام السوري” (الجمهورية العربية السورية) مقر سفارة ليبيا بدمشق للحكومة الليبية سابقة مخالفة لكافة الأعراف الدبلوماسية والسياسية وقرارات مجلس الأمن القاضية بعدم التعامل مع ما وصفها بـ” الأجسام الموازية للحكومة الشرعية والمعترف بها” (الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب) .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • هتري الإعتراف يأتي من الشعب العربي الليبي دون غيره اما اعتراف المجتمع الدولي فلا يعني شيئا لكل وطني مسلم شريف والعمالة حبلها اوهن من حبال العنكبوت ويا ويلكم من عذاب الله العزيز الجبار ومن الخزي والعار واللعنات في الدنيا. استمروا في لعق احذية القطريين والأتراك واليهود وهذا هو شأن العملاء والخونة…

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  • انت حمار ياحمار كيف تكون حكومة مرفوضة من مجلس نواب الشعب المعترف به دوليا شرعية وهى لم تؤدى اليمين الدستورى فالشرعية يمنحها الشعب وليست الرمم المتحدة التى تخدم اهداف الدول الاستعمارية ومن يعترف بهذه الحكومة لا يستطيع ان يرسل سفير دولته الى طرابلس اما الحكومة المؤقتة فهى من نالت ثقة مجلس نواب الشعب مع الجيش الوطنى وتستطيع اى دولة ان تفتتح سفارتها فى بنغازى فى امان مع حكومة مدنية تسيطر على تسعون فى المائة من ارض ليبيا او يزيد وهى من تفرض سيطرتها الكاملة على النفط وطز فى الخوان واردوغان الذى لا يحترم الحكومات الشرعية المعترف بها دوليا فى سوريا وقبرص ويدعم المتمردين عليها دون احترام لحكوماتها او برلمانها المنتخب !!!

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