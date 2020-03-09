محملة مجلس الأمن المسؤولية .. خارجية الوفاق تطالب بالكشف عن مصير سرقيوة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هنأت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، المرأة والفتاة الليبية بمناسبة يومها العالمي، والذي صادف أمس الأحد الثامن من مارس من كل عام، مُطالبة بالكشف فورًا عن مصير النائبة سهام سرقيوة .

وذكرت إدارة الإعلام الخارجي بخارجية الوفاق، في بيان لها، أن المرأة الليبية، تسعى لشق طريقها للمساهمة في بناء الوطن وإرساء السلام وتحقيق الاستقرار، مؤكدة دعمها الكامل للمرأة لنيل حقوقها.

خارجية الوفاق دعت إلى ضرورة الكشف فورًا عن مصير النائبة سهام سرقيوة، مُطالبة مجلس الأمن وكل المنظمات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه القضية.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، أعلنوا في شهر أكتوبر الماضي، اختفاء النائبة سهام سرقيوة، بعد اعتراضها من قبل مسلحين، وأن زوجها الذي كان يرافقها تعرض لاعتداء وأُصيب بإطلاق رصاص في ساقه، كما أُصيب في إحدى عينيه، بينما لم تُعرف هوية الجهة التي قامت بالاعتداء ولا المكان الذي اُقتديت إليه النائبة.

وأشار النواب إلى أن آخر ظهور لسرقيوة كان في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحدث” المذاع على فضائية “ليبيا الحدث”، وذلك بعد مشاركتها مع عدد من زملائها النواب في اجتماعات القاهرة التي استضافت خلالها اللجنة المصرية المعنية بليبيا أعضاء من مجلس النواب.

ولفت النواب، إلى أنه خلال المداخلة لاحظ المذيع وصف لأعضاء مجلس النواب الداعمين للجيش بالمتشددين قبل أن ينقطع الاتصال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24