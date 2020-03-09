المسماري : تهريب 25 مليار دولار من ليبيا إلى تركيا

بنغازي 09 مارس 2020 (وال) – أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، في حوار خص به صحيفة «البيان الإماراتية »، أن تركيا تريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب، من أجل استهداف دول الجوار.

المسماري كشف عن تهريب ما يقارب 25 مليار دولار من ليبيا إلى تركيا، بينها مليارين خلال الشهرين الماضيين، كما أكد أن قطر وراء الاغتيالات السياسية في ليبيا، ومخابرات تركيا وراء اختطاف 650 ليبياً، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لا تحارب أشخاصاً، بل تحارب إرهابا ودولا تسعى إلى تفتيت البلد، لضرب المنطقة العربية.

وقال إن هناك دولة أخرى تسعى إلى الحرب بالإنابة، مشيراً إلى أن الأوروبيين سيتحركون قريباً لمنع وصول إرهابيين إلى ليبيا وتهريب الأسلحة. ( وال – بنغازي)

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