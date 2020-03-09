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المسماري : تهريب 25 مليار دولار من ليبيا إلى تركيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 09 مارس 2020 (وال) – أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، في حوار خص به صحيفة «البيان الإماراتية »، أن تركيا تريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب، من أجل استهداف دول الجوار.

المسماري كشف عن تهريب ما يقارب 25 مليار دولار من ليبيا إلى تركيا، بينها مليارين خلال الشهرين الماضيين، كما أكد أن قطر وراء الاغتيالات السياسية في ليبيا، ومخابرات تركيا وراء اختطاف 650 ليبياً، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لا تحارب أشخاصاً، بل تحارب إرهابا ودولا تسعى إلى تفتيت البلد، لضرب المنطقة العربية.

وقال إن هناك دولة أخرى تسعى إلى الحرب بالإنابة، مشيراً إلى أن الأوروبيين سيتحركون قريباً لمنع وصول إرهابيين إلى ليبيا وتهريب الأسلحة. ( وال – بنغازي)

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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