مدير أمن بنغــازي يصدر تعليماته  بإعادة مسار حركة المركبات بشارع جمال عبدالناصر لتكون في اتجاه واحد

بنغازي 09 مارس 2020 (وال) – بدأ قسم المرور والتراخيص بنغــازي بتنفيذ التعليمات الصادرة من مدير أمن بنغــازي العميد عادل عبدالعزيز، بإعادة مسار حركة المركبات بشارع جمال عبدالناصر حيثُ تكون حركة المركبات في اتجاه واحد ابتداء من بداية الشارع وحتى مفترق المدينة الرياضية لتكون كما كان من قبل.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمديرية نقيب أحمد المساري إن مدير الأمن قام بالحضور للقسم المرور وإصدار هذه التعليمات وانتقل برفقة رئيس الخطة المرورية إلى الشارع وقام بنفسه بالإشراف على سير الحركة رفقة أعضاء قسم المرور ورئيس الخطة وسط ترحيب كبير من قبل المواطنين.

وأشار المسماري إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الازدحام والحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية وفق ما هو مخطط له لكافة الشوارع بالمدينة. (وال – بنغازي)

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