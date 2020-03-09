منع مواطني الدول المنكوبة بـ كورونا من الدخول إلى ليبيا

بنغازي-العنوان

قررت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، منع دخول مواطني البلدان التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا المستجد، إلى ليبيا.

ووجه وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، أمس الأحد، تعليماته المشدة للإدارة العامة لأمن المنافذ وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لتنفيذ القرار، مبينا أنه يأتي في إطار متابعته الدائمة والدؤوبة للأمن القومي الليبي، ولحماية البلاد من أية أخطار محدقة.

ونصت التعليمات على أن تلتزم كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يصدر عن المختصين في وزارة الصحة من تعليمات بخصوص الإجراءات الاحترازية التي تمنع دخول الوباء إلى ليبيا، مشددا على ضرورة الكشف على كل القادمين إلى ليبيا في مختلف المنافذ قبل دخولهم للبلد.

وذكرت الوزارة في بيانها أن هذه التعليمات تأتي ضمن الخطة (ب) من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطن من انتشار فيروس كورونا، وضمن الإجراءات السابقة التي اتخذها معالي وزير الداخلية في ذات الشأن.

وبدأت الخطة (أ) بتاريخ 14 يناير الماضي، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بمختلف المنافذ من خلال توفير أجهزة الكشف الحراري وتجهيز غرف الحجر الصحي وغيرها. فيما تشمل الخطة (ب) تشديدا أكبر للإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال توفير سيارات إسعاف عناية مركزة بالمنافذ، وتوفير متطلبات التشخيص المعملي للكشف عن فيروس كورونا الجديد من خلال جهاز التحاليل (PSR)، وتحديد غرفة عمليات مشتركة بوزارة الصحة.

ودعا بوشناف إلى المزيد من التوعية حيال المرض وطرق انتشاره وآليات التعامل معه، مؤكدا على ضرورة تطبيق أقصى درجات التنفيذ في التعليمات الصادرة حماية للوطن والمواطن.