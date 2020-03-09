الحويج : ليبيا لن تكون ديمقراطية في ظل انتشار السلاح والمجموعات المسلحة

أكد وزير الخارجية عبد الهادي الحويج على ضرورة جمع السلاح وتحقيق التوزيع العادل للثروة في البلاد من أجل الذهاب إلى حوار يفضي إلى ليبيا ديمقراطية موحدة ومستقرة.

وأعرب الحويج في تصريح له أمس خلال زيارته للجزائر عن ثقته في أن الجزائر قادرة على أن تلعب دورا من أجل إيجاد حل للأزمة في ليبيا، مرحبا بالدور الجزائري والتونسي من أجل حل الأزمة الليبية باعتبارهما من دول الجوار، مشيرا إلى أن استمرار الفوضى سيؤدي إلى انتشار السلاح إلى دول جوار ليبيا.

وقال وزير الخارجية إنه لا يمكن أن نذهب إلى ليبيا ديمقراطية موحدة في ظل انتشار واحد وعشرين مليون قطعة سلاح، ووجود ثلاثمئة مجموعة مسلحة بعضها ينتمي إلى مجموعات إرهابية، مشددا على ضرورة العمل لمستقبل ليبيا الجديدة التي تصون قراراتها الوطنية، وتكون واحدة مستقرة وموحدة، مجددا رفض أي تواجد عسكري أجنبي على الأرض الليبية.

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