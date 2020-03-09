استئناف برنامج المسح الطبي لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل

استأنف فريق المسح الطبي لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، أمس الأحد، إجراء الفحوصات والكشوفات والتحاليل الطبية لنزلاء مؤسسات الاصلاح والتأهيل الواقعة ضمن النطاق الإداري لفرع جهاز الشرطة القضائية الزاوية.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن العملية اشتملت في يومها الأول المسح بمؤسستي الجزيرة وصرمان المحلي (النساء) على أن تستكمل باقي المؤسسات حتى انتهاء أعمالها بالمنطقة، لافتا إلى أن العمل يأتي ضمن اهتمام وزارة العدل بضمان توفير بيئة صحية تكفل حقوق النزلاء بما يتوافق مع المعايير الدولية.