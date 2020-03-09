أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية

سجلت العملات الدولية الأكثر تداولا ارتفاعا شبه جماعي أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية اليوم الإثنين.

وتراجع الدولار الأميركي بفارق 0.0072 دينار، مسجلا 1.3823 دينار مقابل 1.3895 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

كما هبط اليورو إلى 1.5756 دينار 1.5679 دينار أمس بفارق 0.0023 دينار، فيما ارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.8051 دينار مقارنة بـ 1.8132 دينار أمس بفارق 0.0019 دينار.

وفي دول الجوار، تراجع الدينار التونسي بفارق 0.0025 دينار، مسجلا 0.4933 دينار مقارنة بـ 0.4958 دينار أمس، فيما هبط الدينار الجزائري بفارق 0.001 دينار مسجلا 0.116 دينار مقارنة بـ 0.117 دينار أمس.

وعلى صعيد عملات دول الخليج العربية، تراجع الريال السعودي بفارق 0.0020 دينار، مسجلا 0.3682 دينار مقابل 0.3702 دينار أمس، وبالفارق نفسه كان هبوط الدرهم الاماراتي إلى 0.3763 دينار مقابل 0.3783 دينار أمس.

أما الايوان الصيني فقد تراجع بفارق 0.0013 مسجلا 0.1991 دينار مقابل0.2004 دينار أمس، لكن الين الياباني ارتفع إلى 1.35 دينار مقابل 1.32 دينار أمس، بفارق 0.03 دينار. وهبطت الليرة التركية إلى 0.2242 دينار مقارنة بـ0.2281 دينار بفارق 0.0039 دينار.

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