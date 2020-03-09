المسماري : أردوغان تجاوز حدوده ويريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب

قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري إن الرئيس التركي تجاوز حدوده وكل المعايير الدولية في التعامل مع ليبيا، ويريد تحويلها إلى قاعدة للإرهاب من أجل استهداف دول الجوار.

المسماري وفي حوار مع صحيفة البيان كشف عن تهريب ما يقارب من 25 مليار دولار من ليبيا إلى تركيا، بينها مليارا دولار خلال الشهرين الماضيين، مشددا أنه لا تهاون مع الإرهابيين ولا هدنة مع محتل أجنبي.

كما أوضح أن أهم ما تحقق في معركة طرابلس هو نزع الأقنعة عن تركيا وقطر، وكشف طائراتهم المسيرة وأسلحتهم ومدرعاتهم، مشيرا إلى أن قطر وراء الاغتيالات السياسية في ليبيا ومخابرات تركيا وراء اختطاف ستمئة وخمسين ليبيا .

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