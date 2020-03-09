قنونو يعلن التعامل مع أهداف لقوات القيادة العامة في جنوب طرابلس

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، اليوم الإثنين، التعامل مع أهداف مباشرة لقوات القيادة العامة في جنوب طرابلس، «ردا على استهداف المدنيين خلف خطوط القتال».

وقال قنونو إن قوات حكومة الوفاق استهدفت قوات القيادة العامة «في الميدان»، وذلك حسب تصريح نقلته صفحة عملية «بركان الغضب» على موقع «فيسبوك»، اليوم الاثنين.

ولا تزال انتهاكات وقف إطلاق النار في حرب طرابلس مستمرة، بالرغم من التوصل إلى هدنة بين الطرفين في موسكو قبل عدة أسابيع، وعقد مؤتمر برلين وتوصيته بضرورة وقف إطلاق النار في يناير الماضي .

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