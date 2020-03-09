حفتر يصل باريس في زيارة رسمية

أكد مصدر عسكري ليبي وصول القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية.

بنغازي- سبوتنيك. ولم يذكر المصدر أي تفاصيل إضافية، سوى أن قائد الجيش الليبي قد وصل باريس.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية “وال” إنه من المتوقع أن يلتقي القائد العام خلال الزيارة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث كان الأخير قد وجه في فبراير/ شباط الماضي دعوة رسمية للقائد العام لزيارة فرنسا.

وتلقى حفتر في 12 فبراير/شباط الماضي دعوة رسمية مقدمة من ماكرون لزيارة فرنسا، وذلك أثناء زيارة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف فارنو، لمقر القيادة العامة في الرجمة.