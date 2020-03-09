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اختراق تركي جديد للسيادة الجوية الليبية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل تركيا اختراقها الأجواء الليبية عبر إرسالها طائرات استطلاع بحري تهدف لمراقبة حركة السفن الأوروبية التي تتولى مهمة التصدي لتدفق الأسلحة إلى ليبيا حيث رصد موقع “إتامل رادار” طائرة تابعة للبحرية التركية من نوع “أي.تي.أر 72” حطت، السبت، في مطار مصراتة، قادمة من قاعدة سيغونيلا العسكرية الإيطالية.

وكانت الطائرة المرصودة قد وصلت إلى القاعدة الإيطالية الجمعة، قادمة من مطار “دالامان” جنوب تركيا وبحسب الموقع فإن الطائرة مجهزة بنظام الراديو الحديث ومعدات اتصالات مخصصة لمرافقة البضائع والأفراد.

وتبدد هذه المعلومات التساؤلات حول عدم إيقاف سفن المراقبة الأوروبية لتدفق الأسلحة التركية والمرتزقة السوريين إلى ليبيا، حيث لا يستبعد مراقبون أن تكون مهمة طائرة الاستطلاع مراقبة حركة السفن الأوروبية في المتوسط وتوجيه السفن التركية بناء على ما يتم رصده.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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