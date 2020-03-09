الحويج يبحث إمكانية استضافة ليبيا لاجتماع دول اتحاد المغرب العربي

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، بالعاصمة الجزائرية، مع الامين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي سعيد مقدم.

وتناول خلال الاجتماع سبل تفعيل دور مجلس شورى لاتحاد المغرب العربي ليستأنف نشاطاته المنوطة به لتحقيق طموحات الشعب المغاربي، وبحث امكانية استضافة ليبيا للاجتماع القادم لدول اتحاد المغرب العربي وخاصة أن المناطق المحررة الخاضعة لسلطة مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية المنبثقة عنه والقوات المسلحة العربية الليبية تشهد نسبة كبيرة من استقرار للأوضاع الامنية.

الجدير بالذكر ان مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي يمثل الجهاز التشريعي للاتحاد ويتألف من ثلاثين عضوا عن كل دولة عضو في الاتحاد.