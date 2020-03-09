عمداء بلديات طبرق وأمساعد والأشهب يطرقون أجراس الخطر من مرض الكورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد اجتماع هام بمقر بلدية طبرق بحضور عمداء بلديات طبرق وأمساعد وبئر الأشهب، ومدراء الأمن في البلديات الثلاثة، ومندوب عن منطقة طبرق العسكرية، ومدير مركز طبرق الطبي، وجهاز الهجرة، ومباحث الجوازات، وعدد من الجهات الصحية والأمنية لمناقشة فيروس الكورونا.

وناقش الحضور خلال الاجتماع اليوم الإثنين الاستعدادات اللازمة للتصدي لمرض الكورونا، مطالبين وزارة الصحة بتوفير كل الأجهزة ومعدات الوقاية وتوفير الكاميرات الحرارية في المنافذ وخاصة منفذ أمساعد.

وأكد عمداء البلديات على ضرورة توفير مقر للحجر الصحي يكون خارج النطاق العمراني، مشددين على متابعة المهاجرين غير الشرعيين ونقلهم للأمراض بدون مراقبة ولا متابعة .

وتطرق الاجتماع إلى الخطر المميت “فيروس كورونا” الذي ضرب العديد من الدول ووصل إلى الدول المجاورة مصر وتونس والجزائر .

وتكفلت وزارة الصحة لتوفير المعدات والأطقم الطبية كما تكفلت بلدية طبرق بصيانة المبنى المقترح ليكون للحجر الصحي بالتعاون مع القوات المسلحة التي ستتكفل بحماية الحدود لمنع دخول المهاجرين في إنشاء تمركزات أمنية على كل المنافذ التي يدخل منها المهاجرين.

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