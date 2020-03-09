شركة الكهرباء: انفصال دوائر نقل الطاقة بثلاثة مناطق نتيجة الاشتباكات في جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين انفصال دوائر نقل الطاقة بثلاثة مناطق نتيجة الاشتباكات في جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت الشركة إن الدوائر الثلاثة هي: الرابطة الهيرة والهيرة أبو عرقوب والهيرة غريان، موضحة أنها لم تقدر على نقل نحو 200 ميغاوات من محطة توليد الجبل الغربي إلى مراكز الأحمال بطرابلس وضواحيها.

ولم تتمكن فرق الصيانة من الوصول إلى أماكن الدوائر المتضررة، «رغم جاهزيتها واستعدادها التام للقيام بأعمال الصيانة حال تحسن الظروف الأمنية»، حسبما ذكرت شركة الكهرباء في بيان.

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