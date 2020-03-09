تعليم الوفاق تبحث خطة النشاط المدرسي للعام الجاري

عقد وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري، اجتماعا لمتابعة سير العمل داخل الوزارة خلال الاجتماع العادي الثالث لهذا العام مع رؤساء الهيئات ومديرو المراكز والمصالح ومديري الإدارات والمكاتب التابعة الوزارة.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بطرابلس، الاتفاق مع مصلحة المرافق التعليمية على صيانة وتجهيز صالة قرطبة للألعاب الرياضية والتي قاربت على الانتهاء من أعمال الصيانة والمزمع افتتاحها الاسبوع القادم.

هذا وكلف عماري، عدد من مسؤولي الوزارة لتنقيح خطة النشاط المدرسي للوصول إلى الهدف المنشود من هذه الحملة التي اطلاقتها الوزارة في هذا العام.