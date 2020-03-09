حملة مرورية لقسم مرور أجدابيا تسفر عن حجز عدد كبير من المركبات الآلية

أخبار ليبيا 24 – خبر

شن قسم المرور والتراخيص بمدينة أجدابيا حملة تفتيشية مفاجئة وخصصت تحديداً ضد سائقي المركبات الكبيرة والآلية التي لا تحمل لوحات معدنية.

كما استهدفت الحملة السائقين الأجانب الذين ليس لديهم رخص وأوراق رسمية للمركبات،إضافة إلى قيادة الأطفال دون السن القانونية للمركبات وما تمثله من خطر على حياة المواطن .

وتأتي هذه الحملة بناء على تعليمات رئيس قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن اجدابيا عقيد عبدالسلام فرج سعد وبأشراف رئيس وحدة حركة السير الرائد السنوسي بالقاسم الشترة .

وقال رئيس وحدة حركة السير الرائد السنوسي الشترة إن المركبات الآلية التي تم حجزها لن يتم الإفراج عنها إلا بعد تسجيلها ومخالفة سائقيها حسب القانون، لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن حجز عدد كبير من المركبات الآلية .

ومن جهته، أكد رئيس قسم المرور والترخيص أجدابيا عقيد عبدالسلام فرج سعد أن الحملات مستمرة لضبط الشارع العام .

وأوضح أن هناك مواطنين تقدموا بمستنداتهم لتسجيل مركباتهم منذ فترة وتم تجهيز كتيبات سيارتهم ولم يقوموا بمراجعة القسم، مشدداً ضرور ة تحمل مسؤوليته القانونية من قبل الجميع .

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