الثني يبحث احتياجات بلدية امساعد وسير عملها

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الإثنين، مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الهمالي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية امساعد صالح معوض، والمندوب الخاص بشركة مصانع تدوير القمامة.

وتم خلال اللقاء الذي عقده الثني في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، الاطلاع على سير عمل بلدية امساعد وأبرز احتياجاتها، ومناقشة سير عمل المشاريع الحكومية في البلدية، ونسب إنجازها بمختلف القطاعات.

وفي هذا الصدد، أكد الثني على ضرورة الإسراع في إنجاز كافة المشاريع، باحثا مشروع تركيب مصنع لتدوير القمامة بالبلدية وذلك للحد من التلوث والحفاظ على الصحة العامة.