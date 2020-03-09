في يوم المرأة.. خارجية الوفاق تدعو للكشف عن مصير سرقيوة

تقدمت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، بالتهنئة للمرأة في كل أنحاء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي، وخاصة المرأة والفتاة الليبية.

وأكدت الوزارة، دعمها الكامل للمرأة لنيل حقوقها، منتهزه هذه المناسبة لتدعو للكشف فورا عن مصير النائب في مجلس النواب سهام سرقيوة، مطالبة مجلس الأمن وكل المنظمات الدولية والحقوقية لتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه القضية.

كما أكدت الوزارة، على دعمها لقضايا النازحات من الأمهات والبنات وضرورة حصولهن على حقوقهن من العيش الكريم الذي أساسه المسكن اللائق ومعاقبة من تسبب في إضاعة حقوقهن وتقديمه للعدالة.