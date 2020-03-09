منظمة الصحة العالمية تفتتح مركز طوارئ في بنغازي لمواجهة «كورونا»

افتتحت منظمة الصحة العالمية مركز لعمليات الطوارئ الصحية في بنغازي، وقررت تسخير إمكانياته للقيام بفحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وقال منسق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الدكتور سند المجبري في تصريحات تلفزيونية إن عملية افتتاح المركز التابع لمركز بنغازي الطبي جرت أمس الأحد، مشيرا إلى هذا المشروع مقدم من المنظمة الدولية، بالتعاون مع السلطات المحلية.

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وأوضح أن مركز عمليات الطوارئ يركز على مواجهة مختلف أنواع الكوارث، ومنها انتشار وتفشي الأوبئة «مثلما نشهده الآن في العالم من تفشي فيروس كورونا، ولذا سنسخر جميع إمكانيات المركز وجهوده للوقاية من فيروس كورونا حتي تكون كافة القطاعات الصحية في أهبة الإستعداد والتنسيق الكامل لمواجهة أي طارئ».

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