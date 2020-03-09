افتتاح قسم الإسعاف الجراحي بمستشفى صبراتة التعليمي

أفتتح أمس الاحد بمستشفى صبراتة التعليمي قسم الاسعاف الجراحي بعد توسعته وتجهيزه بالمعدات الطبية الحديثة.

وحضر حفل افتتاح القسم، المجلس البلدي واعيان منطقة صبراتة وادارة المستشفى والعاملين به.

وذكرت مصادر المكتب الاعلامي بالمستشفى ان قسم الاسعاف الجراحي تم تجهيزه وتطويره من قبل ادارة المستشفى ليكون اسعاف جراحي متكامل مفصول عن الاسعاف الباطني.

وأكدت ادارة المستشفى ان افتتاح هذا القسم يأتي في إطار سياسة المستشفى لاستيعاب عدد أكبر من الحالات خصوصا حالات الطواري والانعاش.