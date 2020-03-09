المسماري: تركيا “سرقت” 25 مليار دولار من ليبيا

كشف الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري عن تهريب ما يقارب 25 مليار دولار من ليبيا إلى تركيا، بينها ملياري دينار خلال الشهرين الماضيين، مشددا على أنه لا تهاون مع الإرهابيين، ولا هدنة مع محتل أجنبي.

وأكد المسماري في تصريحات لصحيفة البيان، امتلاكه مستندات تثبت عمليات التهريب مشيرا إلى أنها تمت بعد فرض العقوبات الأميركية على أنقرة مؤكدا أن كل الميليشيات تمتلك أرصدة بمختلف العملات في بنوك تركيا وأن رموز هذه المليشيات هي من تدير الحرب بليبيا حاليا، من غرفة العمليات بتركيا.

وحذر الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني من أن أردوغان يريد استنزاف ثروات ليبيا ويهدف لتحويل البلاد إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار مشيرا إلى أن الأوروبيين استشعروا خطر مرتزقة أردوغان بعد وصول عدد منهم إلى أوروبا وأنهم سيتحركون قريبا لمنع وصول إرهابيين إلى ليبيا وإيقاف تهريب الأسلحة.

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