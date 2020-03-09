«المركزي» في بنغازي: لا علاقة لنا بمرتبات العاملين بالدولة وعلى «الموقتة» البحث عن بدائل

قال المصرف المركزي في بنغازي إنه لا علاقة له بمرتبات العاملين بالدولة سواء اعتمادا أو سدادا فهو اختصاص ومسؤولية مباشرة للحكوة الموقتة ووزارة المالية بها.

وأوضح المصرف في بيان اليوم الإثنين، أنه إذا كانت أرصدة الحكومة لدى المصرف المركزي بها رصيد كاف يسمح بالسداد فلا اعتراض لنا ولا علاقة لنا بها.

لكنه أكد أن الحكومة المؤقتة قد استنفدت القدرة على الاستمرار بالاقتراض من المصرف المركزي الذي أمتد لخمس السنوات مما يستوجب عليها البحث عن البدائل المناسبة لتمويل الميزانية وليس إقحام المصرف المركزي فيما لا يعنيه من قضايا تمويل الميزانية.

وفي 28 من فبراير الماضي، حمل الناطق الرسمي باسم الحكومة الموقتة، حاتم العريبي، محافظ المصرف المركزي في بنغازي، علي الحبري، مسؤولية تأخر صرف مرتبات شهري يناير وفبراير من العام الجاري. وأرجع عدم إحالة محافظ المصرف المركزي بالبيضاء بنود الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب إلى وزارة المالية، لتتولى صرفها للجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة وفقًا للقوانين المنظمة.

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