الحكومة الليبية تتابع احتياجات بلدية أمساعد

بنغازي-العنوان

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله الثني، اليوم الاثنين، احتياجات بلدية أمساعد.

وأطلع الثني على سير عمل بلدية امساعد وأبرز احتياجاتها وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بالخصوص.

وناقش الثني خلال الاجتماع سير عمل المشاريع الحكومية في البلدية، ونسب إنجازها بمختلف القطاعات.

وفي هذا الصدد، أكد الثني على ضرورة الإسراع في إنجاز كافة المشاريع، باحثا مشروع تركيب مصنع لتدوير القمامة بالبلدية وذلك للحد من التلوث والحفاظ على الصحة العامة.

وضم الاجتماع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الهمالي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية أمساعد صالح معوض، والمندوب الخاص بشركة مصانع تدوير القمامة.