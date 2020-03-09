لجنة الاقتصاد النيابية: إنفاق الوفاق ببذخ على السلاح والمرتزقة أحد أسباب إغلاق حقول النفط

ليبيا – قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مهدي الأعور إن ما طرحته حكومة الوفاق مجرد أحاديث للاستهلاك المحلي ومحاولة للتهرب من الاعتراف بالواقع بدلاً من أن تبدأ في معالجة أسباب إغلاق حقول النفط وهي إنفاقها ببذخ على شراء السلاح واستقدام المرتزقة.

الأعور أشار في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن الاهتمام بالتعدين وغيره كمصادر لتنوع مصادر الدخل أمر ضروري.

وتسائل في ختام حديثه :”لماذا لم يتم الحديث عن هذا النشاط إلا بعد وقف إنتاج النفط؟ عملية استخراج هذه الثروات من باطن الأرض قد تحتاج إنفاق مليارات الدولارات بجانب أنها تحتاج على الأقل خمس سنوات كي تظهر النتائج، نحن لا ندعو لإهمال هذه الثروات لكن الوقت ليس في صالح سلطات طرابلس”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية