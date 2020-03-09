حفتر يصل فرنسا في زيارة رسمية

أفادت مصادر إعلامية مطلعة، بوصول القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب المصادر، فأن زيارة حفتر تأتي بدعوة رسمية، حيث سيلتقي خلالها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومسؤولين بالحكومة الفرنسية، لمناقشة تطورات الملف الليبي.

يشار إلى أن حفتر، كان قد تلقى في فبراير الماضي دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي ماكرون لزيارة فرنسا، وذلك أثناء زيارة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الرجمة.