الجزائر: الملف الليبي سيشهد تطورات إيجابية قريباً

جدد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم أمس الأحد تأكيده على أن بلاده “مستمرة في جهودها” لحل الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى إمكانية تسجيل تطورات “إيجابية” في الأيام “القليلة القادمة”.

وأشار بوقادوم في تصريح صحفي له على هامش حفل في قصر الشعب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى أن زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج إلى الجزائر تندرج في هذا الإطار.

وقال وزير الخارجية الجزائري أنه في الأيام القليلة القادمة، ستكون هناك تطورات لحل الأزمة الليبية متمنيا أن تكون إيجابية كما أعرب بوقادوم عن أمله بأن يتم تعيين مبعوث أممي آخر خلفا لغسان سلامة في أقرب وقت ممكن وأن يحظى بالقبول من جميع الأطراف وألا يميل إلى طرف على حساب آخر.

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