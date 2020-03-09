المسماري : مليشيات الوفاق تحشد عناصرها لشن هجوم ضد القوات المسلحة

بنغازي 09 مارس 2020 (وال) – تحدث الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، عن وجود تحضيرات لمليشيات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، لتنفيذ هجوم واسع ضد القوات المسلحة بمختلف المحاور، ما يشير إلى احتمالية قيام وحدات الجيش بشن ضربات استباقية لعرقلة قوات الوفاق من القيام بأي عمل ضده.

المسماري بيّن، أن القيادة العامة تلقت معلومات مؤكدة من وحدات الاستطلاع تفيد بتحشيد المليشيات “الإجرامية والإرهابية” المدعومة بعناصر من تركيا، لشن هجوم على مواقع القوات المسلحة بمختلف المحاور.

وفي تدوينة على فيسبوك، قال المسماري: “إن وحدات الاستطلاع التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تؤكد، وبعد تجميع المعلومات وتحليلها عن تحشيد للمليشيات الإرهابية والإجرامية التابعة للسراج والمدعومة بعناصر إرهابية تركية، وذلك لشن هجوم واسع على كافة محاور القوات المسلحة” .

وشنت القوات المسلحة الأيام الماضية ضربات استباقية، لمنع قوات الوفاق من توجيه ضربات على مواقع وحداته في مختلف المحاور بغرب ليبيا.

وسبق أن كرر القوات المسلحة التزامه بالهدنة المعلنة في الثاني عشر من يناير الماضي، إلا أنه أكد جاهزيته لأي محاولة لضرب وحدات الجيش من قبل قوات الوفاق، المدعومة بمقاتلين مرتزقة جاءوا من سوريا عبر تركيا للقتال ضد القوات المسلحة مقابل حصولهم على 2000 دولار أمريكي. (وال – بنغازي)

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