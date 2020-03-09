مصادر عسكرية ليبية ترصد تحركات ضباط أتراك ومرتزقة سوريين في مدينة الزاوية

كشفت مصادر عسكرية ليبية أن قوات الوفاق وفرت أماكن إقامة لضباط أتراك ومرتزقة سوريين في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس .

وقالت المصادر وفقا لبوابة “العين الإخبارية” إن الضباط الأتراك يتنقلون بسيارات مدنية وعسكرية داخل المدينة، موضحا أنه تم رصد الأماكن في الزاوية بدقة.

وأوضحت المصادر، مفضلة عدم نشر اسمها، أن العسكريين الأتراك يقطنون في منطقة أولاد جربوع بالزاوية بالقرب من مدرسة خالد بن الوليد خلف منزل أحد المستشارين لفايز السراج، ويطلقون على أنفسهم “سرية الفاروق”.

ويقول الجيش الليبي إنه يرصد جميع تحركات المرتزقة والعسكريين الأتراك الموجودين في طرابلس.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي