نصائح «الصحة العالمية» لحماية الطلاب والأطفال في ليبيا من فيروس «كورونا»

وجهت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح لحماية الطلاب والعاملين في المدارس ودور الحضانة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي النصائح التي وجهتها مؤسسات ليبية إلى المعنيين.

وقالت المنظمة الدولية إنه من الواجب على الطلاب والعاملين غسل اليدين بالماء الجاري والصابون لمدة تتراوح بين 40 و60 ثانية عندما يظهر عليهما اتساخ، وإذا لم يظهر عليهما اتساخ، فيمكن فركهما بمطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون.

كما دعت إلى الحرص على تغطية الفم والأنف بالجزء العلوي من الأكام أو بمنديل وحيد الاستعمال عند السعال أو العطس والتخلص من هذا المنديل بعد استعماله مباشرة في سهلة مهملات مغلقة.

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بالإضافة إلى المواظبة على نظيف الحمامات والأرضيات والمناضد والكراسي والألعاب وغيرها من الأسطح مثل مقابض الأبواب والنوافذ بمطهر، والحرص على تهوية الفصول الدراسية جيدا أثناء الحصص أو في أوقات الراحة على الأقل حتى في فصل الشتاء.

ونبهت بضرورة ملاحظة الأعراض الرئيسية للمرض، وهي: الحمي والسعال وصعوبة في التنفس، وأنه في حالة ظهور الأعراض فجأة على أحد الطلاب يجب عزله عن باقي زملائه وإخطار والديه ومقدم الرعاية الصحية في أسرع وقت ممكن.

وشددت على ضرورة بقاء الطلاب والعاملين الذين تبدو عليهم الأعراض في المنزل، وترتيب مواعيد دخول الطلاب إلى الفصول الدراسية وخروجهم منها للحد من الازدحام بقدر الإمكان، وتشجيع الطلاب والعاملين على عدم تبادل الأحضان والقبلات عند التحية، ولا سيما إذا بدا عليهم أحد الأعراض.

وأوصت بعدم تبادل الأغراض الشخصية مثل الأكواب والمناشف وتجنب ملامسة العينين والفم والأنف بيد غير مغسولة وغير نظيفة.

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