اسباق يكشف حصيلة الخسائر في صفوف قوات الوفاق الشهر الماضي

كشف رئيس جهاز المتابعة والرصد بالجيش الليبي غيث اسباق، عن حصيلة الخسائر في صفوف قوات الوفاق والمرتزقة خلال الشهر الماضي.

وقال اسباق، في تصريحات لموقع العين الإخباري، إن الخسائر بلغت الشهر الماضي أكثر من 370 قتيلا، بينهم 130 من جنسيات مختلفة أغلبهم سوريين، فضلا عن أكثر من 470 جريحا أغلبهم من عناصر متطرفة من جنسيات أفريقية وسورية، إضافة إلى تدمير أكثر من 180 آلية مسلحة وإسقاط أكثر من 40 طائرة مسيرة تركية، لافتا إلى أن قوات الوفاق شهدت هزيمة مريرة في أغلب محاور القتال بالمنطقتين الغربية والوسطى.