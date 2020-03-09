ارتفاع العملات الدولية في السوق الموازية

ارتفعت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الإثنين.

وصعد سعر صرف الدولار الأميركي إلى 4.69 دينار مقابل 4.62 دينار أمس، بفارق 7 قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع اليورو إلى 5.34 دينار مقابل 5.16 دينار، وبفارق 18 قرشا، فيما زاد الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار مقابل 5.95 دينار بفارق 15 قرشا.

وصعدت الليرة التركية إلى 0.77 دينار مقابل 0.75 دينار بفارق قرشين اثنين، وزاد الدينار التونسي إلى 1.67 دينار ليبي مقابل 1.63 دينار ليبي بفارق 4 قروش.

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