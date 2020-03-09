الاجتماع التحضيري الأول للتوعية الانتخابية بإجدابيا

عقد قسم التوعية والعلاقات بمكتب الإدارة الانتخابية إجدابيا أمس، الاجتماع التحضيري الأول للتوعية الانتخابية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والناشطين والمهتمين بالخصوص .

وأكد مدير إدارة التوعية جمال عبد الوهاب أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي أطلقتها المفوضية لتنفيذ خططها التوعوية، مشيدا بدور المجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا للمفوضية في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية.

هذا وتمت مناقشة عدة بنود، منها إقامة ورش عمل ودورات ومحاضرات في التوعية الانتخابية، وأهمية التواصل مع المنظمات المعنية بالتوعية في تعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية، وآلية التواصل بين المؤسسات والمفوضية، وسبل تعزيز مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات.

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