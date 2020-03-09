القائد العام يجتمع مع لودريان في باريس

باريس-العنوان

اجتمع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما أعلنه مكتب إعلام القيادة.

ووصل القائد العام إلى باريس مساء أمس الأحد في زيارة رسمية.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد وجه في فبراير الماضي دعوة رسمية للقائد العام لزيارة فرنسا.

وتلقى القائد الدعوة في 12 فبراير الماضي، وذلك أثناء زيارة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف فارنو، لمقر القيادة العامة في الرجمة.