«مركزي طرابلس» يؤكد عدم إنفاق أية مبالغ على بند المرتبات من بداية يناير إلى نهاية فبراير

أعلن المصرف المركزي في طرابلس عدم تسجيل أية مبالغ للإنفاق على بند المرتبات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 إلى 29 فبراير الماضي.

وأوضح أن إجمالي إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي خلال الفترة ذاتها بلغت 6.11 مليار دينار، فيما بلغت إيرادات النفط والغاز 380 مليون دينار.

وأكد بيان للمصرف عن الإيرادات والإنفاق خلال الفترة المذكورة، أن إيرادات الضرائب بلغت 166 مليون دينار وإيرادات الجمارك 18 مليون دينار فقط، وإيرادات الاتصالات 228 مليون دينار.

أما إيردات بيع المحروقات بالسوق المحلي فقدرت بـ 25 مليون دينار، ولم يسجل أي إيراد من المخصص من أرباح مصرف لييا المركزي. وقدر إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية بـ 903 مليون دينار.

وفيما يخص الإنفاق، لم يتم تسجيل أي مبالغ على بند المرتبات، أو التنمية، بينما بلغ بند الدعم 445 مليون والنفقات التسييرية 5 ملايين، ليبلغ الإجمالي من الإنفاق 450 مليون دينار.

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