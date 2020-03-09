اجتماع تشاوري بمستشفى بني وليد لبحث خطة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا

عقد بمستشفى بني وليد العام أمس اجتماع تشاوري نوقشت خلاله خطة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا، حضره مدير إدارة الخدمات الصحية، ومدير المستشفى العام ورئيس مكتب الرعاية الصحية ومدير فرع المركز الوطني للوقاية من الأمراض بالمدينة وعدد من المختصين.

الاجتماع تناول مدى جاهزية منظومة الصحة بالمدينة من حيث التجهيزات اللازمة وكفاءة الكادر الطبي في حالة الاشتباه بالإصابة بالفيروس، حيث تقرر تشكيل لجنة لمتابعة تطورات فيروس كورونا، وتخصيص مكان للحجز الصحي، وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة على كيفية التعامل مع حالات الاشتباه.

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